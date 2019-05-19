«Локомотив» и «Урал» поделили очки в матче РПЛ

Екатеринбург, , 13:40 — REGNUM Футбольный московский клуб «Локомотив» сыграл вничью с екатеринбургской командой «Урал» в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила на поле стадиона «Екатеринбург Арена» и закончилась с ничейным счетом 2:2.

Счет в матче открыли гости на 21-й минут после точного удара полузащитника Антона Миранчука. На 39-й минуте гости смогли отыграться усилиями форварда Андрея Панюкова и на перерыв команды ушли со счетом 1:1 на табло.

В начале второго периода вперед вышли гости после гола марокканского нападающего «Локомотива» Мустафы Эль-Кабира на 46-й минуте. А затем, на 64-й минуте встречи, Антон Миранчук оформил в матче дубль, сравняв счет и приведя его к итоговому состоянию.

Отметим, по итогам встречи «Локомотив» с 53 очками продолжает находиться на второй позиции турнирной таблицы РПЛ. «Урал» с 35 очками на одиннадцатом месте.