«Луч» нанес поражение «Факелу» в матче ФНЛ

Владивосток, , 12:37 — REGNUM Владивостокский футбольный клуб «Луч» обыграл с минимальным преимуществом воронежскую команду «Факел» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра проходила на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный в матче гол хозяева забили на 83-й минуте игры усилиями нападающего «Луча» Ильи Визновича. Также хозяева не смогли в первом периоде реализовать одиннадцатиметровый удар, назначенный в ворота соперника на 27-й минуте.

Отметим, по итогам матча «Луч» набрал 47 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице ФНЛ. «Факел» с 40 очками на шестнадцатом месте.