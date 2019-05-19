«СКА-Хабаровск» переиграл «Нижний Новгород» в ФНЛ

Хабаровск, , 12:36 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл команду «Нижний Новгород» в матче 37-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра проходила на поле хабаровского стадиона имени Ленина и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного мяча в матче стал форвард хозяев Эдуард Булия, который смог поразить ворота соперника на 25-й минуте встречи.

Отметим, по итогам встречи «СКА-Хабаровск» набрал 58 очков, что позволило ему подняться на пятое место турнирной таблицы ФНЛ. «Нижний Новгород» с 59 очками строчкой выше.