Воскресенье, 19 Мая 2019 года
12:36:55 МСК

«СКА-Хабаровск» переиграл «Нижний Новгород» в ФНЛ

Спорт

1:0 в пользу хозяев

Хабаровск, 19 мая 2019, 12:36 — REGNUM  Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл команду «Нижний Новгород» в матче 37-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра проходила на поле хабаровского стадиона имени Ленина и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного мяча в матче стал форвард хозяев Эдуард Булия, который смог поразить ворота соперника на 25-й минуте встречи.

Отметим, по итогам встречи «СКА-Хабаровск» набрал 58 очков, что позволило ему подняться на пятое место турнирной таблицы ФНЛ. «Нижний Новгород» с 59 очками строчкой выше.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить