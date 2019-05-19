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Крис Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS

Спорт

Игрок набрал 148 мячей в матчах лиги

Крис Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS
Иллюстрация: Www.sjearthquakes.com
Крис Вондоловски

Сан-Хосе, США, 19 мая 2019, 11:59 — REGNUM  Нападающий клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Сан-Хосе Эртквейкс» Крис Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории лиги, сообщает 19 мая официальный сайт MLS.

В матче с командой «Чикаго Файр» (4:1 в пользу «Сан-Хосе Эртквейкс») нападающий оформил покер, что позволило ему набрать в матчах MLS 148 голов в общей сложности и обойти Лэндона Донована, который был до этого рекордсменом лиги со 145 голами.

Отметим, в нынешнем сезоне 36-летний Крис Вондоловски сыграл в 11 матчах в MLS и отметился в них четырьмя голами. Также игрок сыграл за сборную США в 35 матчах и забил в них 11 голов.

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