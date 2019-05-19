ФХР поздравила Евгения Кузнецова с днем рождения

Москва, , 11:30 — REGNUM Поздравление с 27-летием в адрес форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова разместила 19 мая на своем официальном сайте Федерация хоккея России (ФХР).

«Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Евгения», — говорится в сообщении ФХР

Также в поздравлении сотрудники федерации пожелали хоккеисту побед и свершений, счастья и успеха, семейного благополучия, крепкого здоровья, а также замечательного настроения.

Отметим, Евгений Кузнецов является воспитанником челябинского «Трактора» и стал в составе команды обладателем кубка Континента и бронзовый призёр чемпионата КХЛ 2011/2012 годов. Также он двукратный чемпион мира (2012, 2014) и обладатель Кубка Стэнли сезона 2017/18 в составе «Вашингтон Кэпиталз».