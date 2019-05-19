Доминик Бризил: рефери преждевременно остановил бой

Нью-Йорк, США, , 10:55 — REGNUM Рефери слишком рано остановил его бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжёлом весе с Деонтеем Уайлдером, считает американский боксер Доминик Бризил, его слова приводит 19 мая BoxingScene.

«Остановка боя была преждевременной. Слышал, как рефери отсчитывает: «7, 8», — заявил Бризил.

При этом боксер отметил, что такова работа судьи, который пытается таким образом уберечь боксеров супертяжелого веса для следующих поединков.

Также американский спортсмен рассказал, что для его соперника все сложилось удачнее и он первым нанес прямой удар право в челюсть, до того, как это смог бы сделать Бризил, который хотел наверстать упущенное вначале в более поздних раундах.

«Как бы то ни было, я вернусь и ещё буду драться за титул», — заявил боксер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, победив нокаутом в первом раунде Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.