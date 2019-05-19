Главный тренер «Барселоны» подтвердил, что переговоры по Гризманну ведутся

Барселона, Испания, , 09:58 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Барселона» действительно ведет переговоры о переходе с французским форвардом мадридского клуба «Атлетико» Антуаном Гризманном, заявил главный наставник каталонского клуба Эрнесто Вальверде. Его слова 19 мая приводит Sky Sports.

«Это правда, что мы установили контакт», — рассказал Вальверде, добавив, что это общение продолжается, однако нынешний сезон ещё не окончен и команде ещё надо сыграть в Кубке Испании, что может принести ей второй в этом сезоне титул.

«Нужно сконцентрироваться на этом», — заявил главный наставник «Барселоны».

При этом сумма отступных за французского нападающего в настоящий момент составляет 200 млн евро, однако она снизится до 120 млн 1 июля 2019 года.

Отметим, 28-летний Гризман играет за «Атлетико» с 2014 года и выиграл в его составе три трофея, включая Суперкубки Испании и УЕФА. В нынешнем сезоне футболист сыграл за свой клуб в 37 матчах и отметился в них 15 голами и 9 результативными передачами.