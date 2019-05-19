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Тренер Руди Гарсия покинет «Марсель» по окончании сезона

Спорт

Клуб закончил сезон шестым и не смог попасть в еврокубки

Марсель, Франция, 19 мая 2019, 09:34 — REGNUM  Главный тренер футбольного клуба «Марсель» Руди Гарсия будет отправлен в отставку после окончания нынешнего сезона, сообщает 19 мая Le Journal du Dimanche.

55-летний Гарсия проведет со своими подопечными матч заключительного тура Лиги 1 французского чемпионата против клуба «Монпелье». «Марсель» находится на шестом месте турнирной таблицы Лиги 1, уже потеряв шансы на попадание в еврокубки.

Отметим, Руди Гарсия стал работать с «Марселем» с 2016 года. Под его руководством команда заняла пятое место в чемпионате Франции в сезоне 2016/17 и вышел в финал Лиги Европе в сезоне 2017/18. Текущий контакт со специалистом рассчитан до лета 2021 года.

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Футбол
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