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ЦСКА проведет сборы в Финляндии и Швейцарии перед сезоном в КХЛ

Спорт

Также команда планирует участие в Кубке мэра Москвы

ЦСКА проведет сборы в Финляндии и Швейцарии перед сезоном в КХЛ
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Голкипер ЦСКА

Москва, 19 мая 2019, 09:25 — REGNUM  Московский хоккейный клуб ЦСКА проведет спортивные сборы в Швейцарии и Финляндии до начала нового сезона в Континентальной хоккейной лиге, сообщил 19 мая главный наставник команды Игорь Никитин.

«18 июля улетаем в Финляндию, потом сборы в Швейцарии, Кубок мэра и стартуем в чемпионате», — заявил Никитин, его слова приводит ТАСС.

Также главный тренер армейцев отметил, что данное расписание у ЦСКА совпадает с прошлогодним.

Отметим, новый регулярный чемпионата КХЛ начнется 1 сентября 2019 года.

Напомним, московский хоккейный клуб ЦСКА является действующим обладателем кубка Гагарина.

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