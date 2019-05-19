Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC

Нью-Йорк, США, , 08:51 — REGNUM Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.

Уайлдер сразу захватил преимущество в бою и повел несколько удачных атак, которые логически завершились попаданием прямым ударом правой в челюсть оппонента за минуту до конца первого раунда, после чего последний ушел в нокдаун. Бризил смог подняться, однако судья принял решение остановить бой, зафиксировав победу Уайлдера нокаутом.

Отметим, это девятая удачная для Уайлдера защита его титула чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC. Для Бризила это второй досрочный проигрыш в титульном поединке, ранее в 2016 году боксер также проиграл нокаутом Энтони Джошуа.