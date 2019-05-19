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«Рома» и «Сассуоло» не выявили победителя в матче серии А

Спорт

0:0...

«Рома» и «Сассуоло» не выявили победителя в матче серии А
John Fischer
Футбольный матч

Реджо-нель-Эмилия, Италия, 19 мая 2019, 08:32 — REGNUM  Футбольный клуб «Рома» сыграл вничью с командой «Сассуоло» в матче 37-го тура серии А итальянского чемпионата по футболу.

Игра, прошедшая на поле стадиона «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия, закончилась со счетом 0:0.

Отметим, по итогам матча беспроигрышная серия «Ромы» в серии А увеличилась до восьми матчей подряд. Римский футбольный клуб с 50 очками находится на пятой строчке турнирной таблицы серии А итальянского чемпионата.

Для «Сассуоло» это вторая ничья в последних трех матчах и по ее итогам команда с 43 очками расположилась на десятой позиции.

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Футбол
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