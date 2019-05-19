Дос Аньос победил Ли досрочно на турнире UFC Fight Night 152

Рочестер, США, , 08:32 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль дос Аньос одержал досрочную победу над представителем США Кевином Ли на турнире UFC Fight Night 152, проходившем в Рочестере (штат Нью-Йорк, США).

Первую два раунда соперники провели в стойке, где американец в серии обменов ударами выглядел предпочтительнее и оставил их за собой. В третьем раунде Ли также был удачливее и записал на свой счет удачный тейкдаун.

Однако затем, в четвертом, дос Аньос завершил свой тейкдаун удушающим приемом, в результат которого американец был вынужден сдаться.

Отметим, по итогам встречи в активе 34-летнего бразильца 29 побед и 11 поражений. У его 26-летнего оппонента это пятое поражение в 22 боях в ММА.