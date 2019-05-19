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Дос Аньос победил Ли досрочно на турнире UFC Fight Night 152

Спорт

Бразилец выиграл поединок удушающим приемом

Дос Аньос победил Ли досрочно на турнире UFC Fight Night 152
Antonio Fucito
Турнир UFC Fight Night

Рочестер, США, 19 мая 2019, 08:32 — REGNUM  Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль дос Аньос одержал досрочную победу над представителем США Кевином Ли на турнире UFC Fight Night 152, проходившем в Рочестере (штат Нью-Йорк, США).

Первую два раунда соперники провели в стойке, где американец в серии обменов ударами выглядел предпочтительнее и оставил их за собой. В третьем раунде Ли также был удачливее и записал на свой счет удачный тейкдаун.

Однако затем, в четвертом, дос Аньос завершил свой тейкдаун удушающим приемом, в результат которого американец был вынужден сдаться.

Отметим, по итогам встречи в активе 34-летнего бразильца 29 побед и 11 поражений. У его 26-летнего оппонента это пятое поражение в 22 боях в ММА.

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