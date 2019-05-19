Иноуэ победил нокаутом Родригеса и вышел в финал WBSS

Глазго, Великобритания, , 07:56 — REGNUM Японский боксер Наоя Иноуэ победил в объединительном бою полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS) в легчайшем весе пуэрториканца Эммануэля Родригеса. Бой проходил на арене The SSE Hydro в рамках вечера бокса в Глазго.

Родригес выглядел предпочтительнее в первом раунде, однако уже во втором японец трижды отправил его в нокдаун, после чего судья остановил бой и присудил победу техническим нокаутом Иноуэ.

Отметим, по итогам боя японец, являющийся обладателем титула временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в лёгком весе, выиграл у Родригеса пояс чемпиона Всемирной боксерской федерации (IBF).

В финале WBSS Наоя Инноуэ встретится с чемпионом мира по версиям WBA Super и Всемирного чемпионского совета (WBC) филиппинцем Нонито Донэром.