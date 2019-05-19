Джокович сыграет с Надалем в финале турнира серии «Мастерс» в Риме

Рим, , 07:39 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, обыграл в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме представителя Аргентины Диего Шварцмана.

Джокович обыграл Шварцмана со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Джокович два раза подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать 4 из 5 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за этот же временной отрезок ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 2 из 4 брейк-пойнтов.

Счет личных встреч теннисистов стал 3:0 в пользу Джоковича.

Отметим, соперников сербского спортсмена в финале турнира «Мастерс» в Риме станет испанец Рафаэль Надаль, являющийся второй ракеткой мира, который в другом полуфинале уверенно переиграл грека Стефаноса Циципаса.