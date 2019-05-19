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Сборная Швеции переиграла команду Швейцарии на ЧМ-2019

Спорт

4:3 в пользу шведов

Сборная Швеции переиграла команду Швейцарии на ЧМ-2019
Frankie Fouganthin
Сборная Швеции по хоккею

Братислава, 19 мая 2019, 07:30 — REGNUM  Мужская хоккейная сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе и закончилась со счетом 4:3 в пользу шведов.

В составе победителей голы на счету Александра Веннберга (19-я минута), Вильяма Нюландера (26-я), Эрика Густафссона (29-я) и Оливера Экман-Ларссона (52-я).

Вильям Нюландер также записал на свой счет две результативные передачи, что позволило ему набрать 13 очков на чемпионате и занять первое место в списке лучших бомбардиров, опередив Никиту Кучерова.

У их соперников отличились Свен Андригетто (5-я), Йоэль Дженацци (28-я) и Гаэтан Хас (51-я).

Отметим, следующий матч сборная Швеции проведет с командой Латвии 20 мая. Сборная Швейцарии 19 мая встретится со сборной России.

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