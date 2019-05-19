Воскресенье, 19 Мая 2019 года
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Сондерс победил Исуфи и отстоял титул чемпиона WBO

Спорт

120:108, 118:110 и 117:111 в пользу британца

Стивенидж, Великобритания, 19 мая 2019, 07:16 — REGNUM  Британский боксер Билли Джо Сондерс победил немецкого спортсмена албанского происхождения Шефата Исуфи в бою, в котором он отстаивал свой титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе, прошедшем в рамках вечера бокса в Стивенидже (Великобритания).

Бой продлился все заявленные 12 раундов и по ходу поединка Сондерс демонстрировал преимущество с первого раунда. Что и отразилось на финальном счете: 120:108, 118:110 и 117:111 в пользу британца.

По итогам боя на счету 29-летнего Сондерса 28 победных боев в качестве профессионала (13 нокаутом) и ни единого поражения. Для его 29-летнего оппонента это четвертое поражение в 33 боях при двух ничейных результатах.

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