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Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»

Спорт

Футболист сделал одну голевую передачу и забил один мяч

Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Головин

Монако, 19 мая 2019, 06:03 — REGNUM  Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».

Игра проходила на городе Фонвьее в Монако на стадионе «Луи II». На 26-й минуте Головин передал мяч Радамелю Фалькао, а на 82-й сам отправил мяч в ворота французов.

В общей сложности Головин сыграл за «Монако» в 34 матчах, сделал четыре голевых передачи и забил четыре мяча.

В турнирной таблице французского национального чемпионата «Монако» занял 16-ю строчку. На 24 мая запланирована выездная игра клуба с «Ниццей».

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Футбол
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