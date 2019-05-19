Латвийский форвард похвалил сборную РФ за «высококлассных хоккеистов»

Братислава, , 02:46 — REGNUM В составе российской хоккейной сборной много высококлассных игроков. Об этом заявил нападающий сборной Латвии Теодор Блюгерс, комментируя итоги матча Россия — Латвия на чемпионате мира в Братиславе.

Блюгерс отметил, что латвийская команда, как и в матче с Чехией, оказалась в роли лидирующей стороны. При этом игроки понимали, что соперники приложат все усилия для изменения ситуации.

«В составе сборной России много высококлассных хоккеистов», — цитирует Блюгерса пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Латвии необходимо побеждать в оставшихся матчах, первым делом — выложиться в ходе игры со шведами, добавил форвард.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Братиславе российская хоккейная сборная уверенно обыграла команду Латвии: счет встречи составил 3:1 в пользу РФ.

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