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«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Спорт

Московский «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Satory2001
Стадион «Самара Арена»

Самара, 18 мая 2019, 22:15 — REGNUM  Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» на своем поле уступил московскому «Спартаку» в матче двадцать девятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 18 мая на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:2.

В составе гостей голевыми действиями отметились нападающий Зе Луиш (с пенальти) и форвард Лоренсо Мельгарехо, у хозяев поля мяч забил защитник Тарас Бурлак.

После двадцати девяти матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков. Самарские «Крылья Советов», набравшие 28 баллов, находятся на тринадцатой позиции.

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