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ЦСКА переиграл «Ахмат» в матче чемпионата России

Спорт

Московский ЦСКА пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков

ЦСКА переиграл «Ахмат» в матче чемпионата России
Andreykor
Стадион «ВЭБ-Арена»

Москва, 18 мая 2019, 19:17 — REGNUM  Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл грозненский «Ахмат» в матче двадцать девятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 18 мая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Федор Чалов, который забил единственный мяч на 64-й минуте.

После двадцати девяти матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. Грозненский «Ахмат», набравший 39 баллов, находится на восьмой позиции.

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Чемпионат России по футболу
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