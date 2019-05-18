Назван лучший хоккеист сборной России в матче ЧМ-2019 с Латвией

Братислава, , 16:32 — REGNUM Хоккеист Дмитрий Орлов, выступающий за сборную России, признан лучшим игроком команды в матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) против команды Латвии. Об этом сообщает в субботу, 18 мая, пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

«Игрок матча Латвия — Россия в составе нашей команды: Дмитрий Орлов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 мая сборная команда России по хоккею переиграла команду Латвии в матче группового этапа ЧМ, проходящего в Словакии. Встреча, прошедшая на площадке в Братиславе, завершилась со счетом 3:1.

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