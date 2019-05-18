Болельщики «Анжи» просят сенатора Сулейманова Керимова спасти клуб

Махачкала, , 18:08 — REGNUM Болельщики футбольного клуба «Анжи» не оставляют попыток спасти клуб от банкротства. Они обратились за помощью к члену Совета Федерации и бывшему владельцу клуба Сулейману Керимову.

«Дорогой Сулейман Абусаидович! Пишут вам земляки, болельщики футбольного клуба «Анжи», патриоты родного края, люди, для которых слова «Анжи» и «Дагестан» являются синонимами. Мы все разные, и болели мы за клуб в разное время: и в богатое, и в бедное», — сказано в письме, опубликованном на официальном профиле болельщиков клуба в социальной сети.

В обращении подчёркнуто, что для дагестанцев «Анжи» — это неотъемлемая часть жизни, которая дарит разные эмоции и впечатления.

«Уверены, в глубине души и вам будет обидно, если умрет клуб, в который было вложено столько усилий, средств и эмоций. За прошедший год мы еще раз убедились — кроме вас, похоже, никто не способен сохранить для Дагестана его главный спортивный символ. Поэтому просим вас вновь взять клуб под свое крыло и не дать ему погибнуть навсегда!» — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета 2018 года «Анжи» преследуют колоссальные финансовые трудности, с которыми клуб так и не сумел справиться. В настоящее время клуб близок к прекращению своего существования на профессиональном уровне. Неутешительны и спортивные результаты «Анжи»: после 28 туров чемпионата России сезона 2018/19 команда набрала лишь 20 очков и независимо от результатов двух последних туров покидает премьер-лигу.

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