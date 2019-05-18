ЧМ 2019: сборная Латвии стала виновником своего поражения от чехов

Братислава, , 15:24 — REGNUM 16 мая в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии сборная Латвии дала бой соперникам из Чехии, но множество удалений, допущенных латвийцами, зарыли их в глубокую яму, из которой им было уже не выбраться. Встреча прошла на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, который является главной ареной чемпионата.

Получив крупное преимущество в первом периоде, благодаря неаккуратной игре соперника, латвийцы смогли отличиться дважды в неравных составах. Сперва форвард московского «Динамо» Микс Индрашис на шестой минуте матча открыл счет встречи, замкнув передачу Лауриса Дарзиньша в одно касание, когда латвийцы превосходили своего соперника в численности состава на льду в два игрока — 1:0. Затем, преимущество «бордово-белых» увеличил капитан сборной и рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш, благодаря своему сольному проходу сквозь всю оборону соперника, после чего нападающий переиграл голкипера одним ложным движением — 2:0. Сборная Латвии показала свои способности в игре при численном большинстве, что так или иначе может стать тревожным звонком для их следующих соперников — сборной России, встреча с которыми должна состояться 18 числа в 13:15 по московскому времени.

Вторая 20-минутка стала для латвийцев определяющей. В начале периода игрок сборной Латвии Марис Бичевскис получил дисциплинарный штраф и удалился до самого конца игры, оставив свою команду на пять минут в беспрерывном меньшинстве. Латвийцы отчаянно боролись с натиском соперника, прерывая опасные попытки чехов взять верх над воротами Элвиса Мерзликинса, но, когда срок удаления близился к концу, силы обороняющихся почти иссякли, что сыграло ключевую роль на итоговом счете матча. Филип Хронек сократил отставание чешской сборной до минимума — 2:1. После чего, с поднятым настроением чехи ринулись в бой в целях обеспечить себе очередные три победных очка. Обессилившие латвийцы уже не могли быть равными скоростному сопернику, допустив к концу периода ещё три шайбы. Коварж, Ворачек и Врана обеспечили чехам победу ещё во втором периоде встречи, увеличив преимущество сборной в счете до двух шайб — 2:4.

В начале заключительного периода встречи сборная Чехии смогла поживиться ещё одной шайбой. Нападающий «Питтсбурга» Доминик Симон замкнул передачу Ворачека, благодаря неосторожности латвийской защиты — 5:2. В середине второй половины периода решением тренерского штаба сборной Латвии было принято снять голкипера в пользу шестого полевого игрока, что принесло некие плоды. За несколько минут до конца матча Лаурис Дарзиньш снова отметился голевым действием, точно бросив с дальней дистанции по воротам Бартошака — 5:3. Латвийцы не бросили надежду исправить ситуацию, сохранив свои ворота пустыми в пользу шести полевых игроков против пяти соперника. Тем не менее, сказке не суждено было случиться, а гол Ворачека поставил окончательную точку в матче, принеся уверенную победу чехам, которая вознесла их на третью строчку в турнирной таблице группы Б.