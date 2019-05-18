«Зенит» нанес «Ростову» разгромное поражение в молодежном чемпионате России

Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» разгромил команду «Ростов» в матче 29-го тура молодежного футбольного первенства России.

Игра состоялась на поле ростовского стадиона «Олимп-2» и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей голы на счету хавбека Максима Левина (16-я минута по пенальти), форварда Никиты Симдянкина (23-я), полузащитника Даниила Князева (57-я) и нападающего Максима Бачинского (78-я).

На все это «Ростов» смог ответить единственным голом защитника Алексея Нескромного на 7-й минуте игры.

Отметим, по итогам матча «Зенит» с 54 очками находится на пятом месте турнирной таблицы молодежного первенства России по футболу. «Ростов» с 36 очками в активе на девятой позиции