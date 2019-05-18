Чемпион НБА рассказал, как сдал допинг-тест с помощью поддельных гениталий

Лос-Анджелес, США, , 14:53 — REGNUM Нападающий Ламар Одом, являющийся двукратным чемпионом НБА в составе баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, как он обманул допинг-офицера на Олимпийских играх 2004 года для того, чтобы скрыть факт употребления им марихуаны в то время. Слова спортсмена приводит 18 мая People.

По словам Одома, он и его товарищи по клубу нашли в Интернете поддельные гениталии и изучили все способы обмана допинг-тестов.

«После тщательных поисков заказали то, что нам было нужно. Всё было доставлено уже на следующий день», — приводит слова баскетболиста издание.

Также, как рассказал спортсмен, к моменту прихода к нему домой допинг-офицера, у него было уже все готово. Он использовал мочу тренера, который не употреблял наркотики, которая находилась в емкостях искусственных гениталий, прикрепленных к паху Одома.

Допинг-офицер стоял в нескольких метрах и ничего не увидел, что позволило баскетболисту принять участие в Олимпийских играх 2004 года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило на своем сайте, что проверка данных из московской антидопинговой лаборатории показала высокий процент подлинности данных.

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