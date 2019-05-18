СМИ: Алавес хочет перебраться в чемпионат АПЛ

Париж, , 14:26 — REGNUM Бразильский защитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Дани Алавес может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, сообщает 18 мая UOL.

Согласно данных источника, 36-летний футболист отказался от продления ещё на год контракта со своим текущим клубом. Бразильца не устроили предложенные «ПСЖ» условия, так как он хотел бы получить соглашение сроком на два года. Потому сейчас его окружение работает над тем, чтобы он перебрался в одну из команд АПЛ.

Сам Алавес в связи с этим отметил, что он получил уже несколько предложений, однако самым удачным вариантом продолжения карьеры считает дальнейшую игру за «ПСЖ».

Отметим, в нынешнем сезоне Дани Алавес сыграл за «ПСЖ» в 30 матчах и отметился в них 3 голами и 8 результативными передачами. Его текущий контракт заканчивается летом 2019 года.