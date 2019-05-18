Михаэль Грайс стал новым тренером женской сборной Польши по биатлону

Варшава, , 14:19 — REGNUM Трехкратный олимпийский чемпион немец Михаэль Грайс занял место главного тренера женской сборной Польши по биатлону, сообщает 18 марта Biathlon.pl.

Должен признать, если бы год назад кто-то сказал мне, что буду работать в Польше, я бы не поверил»,

— приводит слова немецкого специалиста портал.

Также Грайс отметил, что за последние несколько лет биатлонистки Польши добились немалых успехов и у них есть потенциал для развития, а поэтому он счастлив работать с женской полькой сборной.

Главной моей целью станет повышение индивидуальных результатов»,

— подчеркнул немец, добавив, что он считает, что им удастся подготовить четвертую спортсменку высокого уровня для лучшего выступления в эстафетах.

Кроме этого, по мнению Михаэля Грайса, основой успеха его работы станет взаимное доверие между спортсменками и тренерским штабом.

Отметим, в прошедшем сезоне немецкий специалист работал с мужской биатлонной сборной командой США.