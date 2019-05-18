«Динамо» и «Енисей» поделили очки в матче молодежного первенства

Красноярск, , 13:36 — REGNUM Футбольная московская команда «Динамо» сыграла вничью с футболистами красноярского клуба «Енисей» в матче 29-го тура молодежного футбольного российского первенства.

Встреча проходила на поле «Футбол-арены Енисей» в Красноярске и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Забитых мячей пришлось ждать до второго периода, когда на 57-й минуте полузащитник гостей Виктор Демьянов открыл счет в матче и вывел свой клуб вперед.

Однако радость гостей была недолгой и спустя 13 минут защитник хозяев Виктор Шалоников сравнял счёт в матче и привел его к итоговому состоянию.

Отметим, по итогам игры московское «Динамо» набрало 55 очков и продолжает находиться на третьей позиции в турнирной таблице молодежного чемпионата России по футболу. «Енисей» с 33 очками смог подняться на десятое место.