«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Уфа, , 13:35 — REGNUM Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.

У «Оренбурга» в начале игры на поле выйдут: Деспотович, Козлов, Малых, Мишкич, Попович, Рикарду, Сиваков, Сутормин, Терехов, Фролов и Шахов. В качестве запасных: Афонин, Галаджан. Довбня, Козлов, Кулишев, Маляров, Руденко, Чиркин и Чуканов.

У «Уфы» матч начнут: Аликин, Беленов, Вомбергар, Живоглядов, Йокич, Игбун, Карп, Неделчару, Никитин, Сысуев и Тилль. Запасные: Алиев, Безденежных, Бизяк, Ванек, Засеев, Кротов, Круговой, Пуцко, Пауревич, Салатич, Сухов и Шафинский.

Отметим, матч 29-го тура РПЛ между командами «Уфа» и «Оренбург» пройдет 18 мая и начнется в 14:00 мск. «Уфа» с 26 очками находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы РПЛ