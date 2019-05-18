Суббота, 18 Мая 2019 года
13:16:13 МСК

«Локомотив» упустил очки в матче с «Уралом» в молодежном первенстве России

Спорт

3:1 в пользу хозяев

Сысерть, Свердловская область, 18 мая 2019, 13:16 — REGNUM  Футбольный московский клуб «Локомотив» проиграл екатеринбургской команде «Урал» в матче 29-го тура молодежного первенства России по футболу.

Игра, прошедшая на поле стадиона «Спортбаза Бажовия» в Сысерти, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет на 5-я минуте открыл хавбек гостей Никита Титков. Однако на этом футбольная удача повернулась лицом к хозяевам и все остальные мячи уже на их счету.

На 12-й минуте встречи защитник хозяев Александр Данцев сравнял счет в игре, а уже через две минуты его одноклубник хавбек Александр Галимов вывел свою команду вперед. А затем за 7 минут до окончания первого тайма форвард Евгений Татаринов увеличил преимущество своей команды до двух мячей и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам матча «Урал» поднялся на тринадцатое место турнирной таблицы молодежного первенства России, набрав 23 очка. «Локомотив» на шестой позиции с 53 очками

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить