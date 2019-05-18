«Локомотив» упустил очки в матче с «Уралом» в молодежном первенстве России

Сысерть, Свердловская область, , 13:16 — REGNUM Футбольный московский клуб «Локомотив» проиграл екатеринбургской команде «Урал» в матче 29-го тура молодежного первенства России по футболу.

Игра, прошедшая на поле стадиона «Спортбаза Бажовия» в Сысерти, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет на 5-я минуте открыл хавбек гостей Никита Титков. Однако на этом футбольная удача повернулась лицом к хозяевам и все остальные мячи уже на их счету.

На 12-й минуте встречи защитник хозяев Александр Данцев сравнял счет в игре, а уже через две минуты его одноклубник хавбек Александр Галимов вывел свою команду вперед. А затем за 7 минут до окончания первого тайма форвард Евгений Татаринов увеличил преимущество своей команды до двух мячей и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам матча «Урал» поднялся на тринадцатое место турнирной таблицы молодежного первенства России, набрав 23 очка. «Локомотив» на шестой позиции с 53 очками