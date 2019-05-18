СМИ: «Барселона» заинтересовалась голкипером «Монпелье» Лекомтом

Монпелье, Франция, , 13:14 — REGNUM Голкипер французского футбольного клуба «Монпелье» Бенжамен Лекомт может в скором времени поменять французский чемпионат на испанский, сообщает 18 мая Midi Libre.

По информации издания, в услугах 28-летнего игрока заинтересован каталонский футбольный клуб «Барселона».

При этом владелец французской команды не исключает возможности перехода своего вратаря в один из более топовых клубов.

Также известно, что каталонцы планируют приобрести Лекомта на должность вратаря замены, которая станет вакантной после вероятного ухода из «Барселоны» голландского голкипера Яспера Силлессена нынешним летом.

Отметим, в нынешнем сезоне Бенжамен Лекомт сыграл за «Монпелье» в 34 матчах и пропустил в них 39 голов.