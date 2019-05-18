Суббота, 18 Мая 2019 года
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Защитник «Сочи» Рыков заключил соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Спорт

Хоккеист заключил соглашения сроком на два сезона

Сочи, Краснодарский край, 18 мая 2019, 13:12 — REGNUM  Защитник хоккейного клуба КХЛ «Сочи» Егор Рыков подписал контракт с командой НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает 18 мая в своем Twitter хоккейный репортер Рено Лавуа.

По данным источника, хоккеист заключил соглашения сроком на два сезона и в нем есть пункт о возможном возвращении его в КХЛ. Егор Рыков был задрафтован в пятом раунде драфта 2016 года.

Отметим, в прошедшем сезоне Егор Рыков сыграл за свой клуб в регулярном чемпионате КХЛ в 47 матчах и смог набрать в них 9 (3 шайбы + 6 результативных передач) очков с показателем полезности «-4» при восьми минутах штрафа. В шести матчах плей-офф записал три результативные передачи на свой счет.

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Хоккей
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