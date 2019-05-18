Защитник «Сочи» Рыков заключил соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Сочи, Краснодарский край, , 13:12 — REGNUM Защитник хоккейного клуба КХЛ «Сочи» Егор Рыков подписал контракт с командой НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает 18 мая в своем Twitter хоккейный репортер Рено Лавуа.

По данным источника, хоккеист заключил соглашения сроком на два сезона и в нем есть пункт о возможном возвращении его в КХЛ. Егор Рыков был задрафтован в пятом раунде драфта 2016 года.

Отметим, в прошедшем сезоне Егор Рыков сыграл за свой клуб в регулярном чемпионате КХЛ в 47 матчах и смог набрать в них 9 (3 шайбы + 6 результативных передач) очков с показателем полезности «-4» при восьми минутах штрафа. В шести матчах плей-офф записал три результативные передачи на свой счет.