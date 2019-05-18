СМИ: Недвед стал одним из инициаторов ухода Аллегри из «Ювентуса»

Турин, Италия, , 13:11 — REGNUM Одним из инициаторов ухода Массимилиано Аллегри с поста главного тренера футбольного туринской команды «Ювентус» стал вице-президент клуба Павел Недвед, сообщает 18 мая Corriere della Sera.

По данным издания, именно Недвед вместе со спортивным директором «Ювентуса» Фабианом Паратичи настаивали на уходе специалиста.

Также, как сообщает источник, Павел Недвед заявил ультимативное требование президенту туринского клуба Андреа Аньелли, что либо в команде останется Аллегри, либо он. В итоге Аньелли сделал выбор в пользу своего вице-президента.

Кроме этого, издание отмечает, что конфликт между Недведом и Аллегри возник из-за разногласий по поводу траснферной политики «Ювентуса».

Отметим, Массимилиано Аллегри стал главным наставником «Ювентуса» в 2014 года и под его руководством команда выиграла 11 трофеев: 5 чемпионатов и четыре Кубка и два Суперкубка Италии.

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