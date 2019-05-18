Эден Азар мечтает стать лучшим на планете футболистом

Лондон, , 11:38 — REGNUM Бельгийский защитник лондонского футбольного клуба «Челси» Эден Азар признался, что его главной мечтой является возможность стать самым лучшим на Земле футболистом. Его слова 18 мая приводит AS.

Моя мечта — стать лучшим футболистом планеты»,

— заявил 28-летний футболист.

Также он подчеркнул, что он тренируется ради этой цели и что эта его мечта становится его мотивацией, его стимулом для дальнейшего движения.

Отметим, в нынешнем сезоне Эден Азар сыграл за свой клуб в 51 матче и набрал в них 19 голов и 16 голевых передач. Текущий контакта игрока с «Челси» рассчитан до лета 2020 года и ранее лондонская команда не смогла договориться с игроком о заключении нового соглашения.