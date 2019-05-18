Боба Хартли могут дисквалифицировать за оскорбления судей

Братислава, , 11:23 — REGNUM Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли может быть дисквалифицирован за то, что оскорблял арбитров, сообщает 18 мая «Спорт-Экспресс».

Инцидент с участием канадского тренера латвийской сборной будет рассмотрен после ближайшей игры с участием команды.

Ввиду этого обстоятельства, Боб Хартли точно будет присутствовать на матче своих подопечных со сборной России по хоккею, которая состоится 18 мая и начнется в 13:15 мск.

Отметим, после четырех игр чемпионата мира 2019 года сборная России по хоккею возглавляет свою группу, в которой также состоят команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.