Суббота, 18 Мая 2019 года
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Боба Хартли могут дисквалифицировать за оскорбления судей

Спорт

При этом специалист будет присутствовать на матче со сборной России

Братислава, 18 мая 2019, 11:23 — REGNUM  Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли может быть дисквалифицирован за то, что оскорблял арбитров, сообщает 18 мая «Спорт-Экспресс».

Инцидент с участием канадского тренера латвийской сборной будет рассмотрен после ближайшей игры с участием команды.

Ввиду этого обстоятельства, Боб Хартли точно будет присутствовать на матче своих подопечных со сборной России по хоккею, которая состоится 18 мая и начнется в 13:15 мск.

Отметим, после четырех игр чемпионата мира 2019 года сборная России по хоккею возглавляет свою группу, в которой также состоят команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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Хоккей
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