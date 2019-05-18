Лучшие ульяновские спортсмены получат бюджетные средства на жильё

Ульяновск, , 11:11 — REGNUM В Ульяновской области призёрам Олимпийских и Паралимпийских игр будут выделять бюджетные средства для улучшения жилищных условий, чтобы они продолжали карьеру в региона. Соответствующий проект нормативно-правового акта одобрен на заседании правительства региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе поддержали законопроект по социальной поддержке спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призёров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы в олимпийских видах спорта по олимпийским видам программ. Они смогут получить единовременную денежную выплату на приобретение жилья.

Премьер-министр Александр Смекалин на заседании правительства пояснил, что «эти ребята вложили очень много сил и средств, чтобы добиться результатов». И «долг региона — помочь им, в том числе за счет выделения средств на улучшение жилищных условий»:

"Мы рассчитываем, что эти спортсмены останутся в Ульяновской области и продолжат свою карьеру здесь, продолжат развивать спорт в регионе, передадут свой опыт ребятам, которые только делают свой выбор в пользу спорта».

Было отмечено, что для получения бюджетной поддержки спортсмен должен иметь программу «по развитию и популяризации своего вида спорта — лекции, открытые тренировки, мастер-классы». Власти уверены, что «благодаря таким примерам удастся выполнить задачу по увеличению числа людей, занимающихся спортом» — соответствующая задача поставлена в указе президента.

По словам министра физической культуры и спорта Ульяновской области Николая Цуканова, единовременную выплату на приобретение жилья на территории региона в 2020 году смогут получить три ульяновских спортсмена: победитель Сурдлимпийских игр легкоатлет Виктор Обломков, завоевавшая первое место на чемпионате Европы в Болгарии боксёр Светлана Солуянова, победитель чемпионата Европы в Белоруссии легкоатлет Александр Беляков.

О том, каков предполагаемый размер единовременной выплаты, не сообщается.