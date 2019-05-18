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Адетокунбо, Джордж и Харден стали кандидатами на звание MVP сезона в НБА

Спорт

Харден также является MVP прошлого сезона НБА

Нью-Йорк, США, 18 мая 2019, 11:22 — REGNUM  Имена трех претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) сезона 2018/19 опубликованы 18 мая на официальном сайте НБА.

Кандидатами на звание MVP нынешнего сезона стали нападающий «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж, греческий форвард команды «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и защитник клуб «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден.

Пол Джордж набирал в среднем за игру 28,0 очков и делал 8,2 подбора и 4,1 результативную передачу, проводя в среднем 36,9 минуты на паркете.

Яннис Адетокунбо сумел набирать по 27,7 очка за матч и делать 12,5 подбора и 5,9 передачи, играя в среднем 32,8 минуты в каждой встрече.

Джеймс Харден набирал наибольшее из всех количество очков в среднем за игру — 36,1 и делал при этом 6,6 подбора и 7,5 результативные передачи, проводя на площадке в среднем 36,8 минуты.

Отметим, в прошлом сезоне звание самого ценного игрока досталось Джеймсу Хардену, имя MVP сезона будет названо 24 июня во время церемонии вручения наград.

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