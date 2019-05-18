Дела о наказании Нурмагомедова и Тухугова будут пересмотрены

Лас-Вегас, США, , 10:56 — REGNUM На заседании Атлетической комиссии Невады на следующей неделе будут пересмотрены дела российских бойцов смешанного стиля (ММА) Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает 18 мая ESPN.

Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были наказаны штрафом в 25 тысяч долларов и отстранением от боев в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) сроком на один год за драку на турнире UFC 229, на котором встречались нынешний чемпион UFC в легком весе представитель России Хабиб Нурмагомедов и экс-чемпион ирландец Конор Макгрегор.

После боя российский боец и члены его команды устроили потасовку в зале с членами команды Макгрегора. Сам Хабиб Нурмагомедов был наказан дисквалификацией сроком на девять месяцев.

Отметим, российский боец Нурмагомедов должен вернуться в октагон UFC в сентябре 2019 года, однако он заявил, что не вернется туда до окончания срока дисквалификации Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, который истекает в октябре 2019 года.