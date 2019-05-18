СМИ: новым главным наставником «Лиона» может стать бывший ассистент Манчини

Лион, Франция, , 09:30 — REGNUM Бразильский специалист Солвиньо может занять пост главного тренера французского футбольного клуба «Лион», сообщает 18 мая RMC.

Согласно данных источника, руководство «Лиона» уже договорилось с 45-летним бразильцем.

Ранее Сольвиньо входил в тренерский штаб Роберто Манчини в итальянской команде «Интер» и из-за полученного предложения не поедет со сборной Бразилии, в чьем штабе он является одним из членов, на Кубок Америки.

Отметим, в настоящее время главным наставником футбольной команды «Лион» является Бруно Женезио, с которым руководство клуб решило не продлевать контракт. Также ранее кандидатами на данный пост в СМИ назывались Микель Артета из «Манчестер Сити» и Тиагу Мендеша из мадридского «Атлетико».