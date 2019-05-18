СМИ: Рамос попросил руководство «Реала» не приобретать Погба

Мадрид, , 09:04 — REGNUM Капитан футбольного мадридского клуба «Реал» Серхио Рамос выступил против приобретения в команду французского полузащитника команды «Манчестер Юнайтед» Поля Погбы, сообщает 18 мая Don Balon.

Согласно данным источника, футболист обратился с просьбой не приобретать Погба, так как это, по его мнению, негативно скажется на командной атмосфере.

Также Рамос сравнил поведение Погба с поведением Гарета Бэйла и высказал опасение, что новый главный наставник «Реала» Зинедин Зидан может позволить футболисту больше, чем остальным.

При этом «Реал» был готов выложить «МЮ» за 26-летнего француза 150 млн евро, при планируемых «МЮ» 180 млн стоимости.

Отметим, в нынешнем сезоне Поль Погба сыграл за «МЮ» в 35 мачтах и отметился в них 13 голами (7 — с пенальти) и 9 результативными передачами