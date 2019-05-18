Ибрагимович получил двухматчевую дисквалификацию в MLS за стычку с вратарем

Лос-Анджелес, США, , 09:04 — REGNUM Шведский форвард футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» американской Главной футбольной лиги (MLS) Златан Ибрагимович получил дисквалификацию сроком на два матча, сообщает 18 мая Los Angeles Times.

По данным издания, нападающий наказан за стычку с голкипером команды «Нью-Йорк Сити» Шоном Джонсоном.

В матче между двумя клубами 11 мая (2:0 в пользу «Нью-Йорк Сити») Ибрагимович пробил в конце второго периода в перекладину и после этого голкипер Джонсон подошел к нему и начал его толкать. В ответ шведский футболист схватил вратаря соперник за горло и повалил на газон.

Отметим, ранее Златан Ибрагимович был признан виновным в симуляции в другом матче MLS, после столкновения с голкипером клуба MLS «Коламбус Крю» Заком Стеффеном и оштрафован за это.