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Ибрагимович получил двухматчевую дисквалификацию в MLS за стычку с вратарем

Спорт

Футболист схватил голкипера команды-соперника за горло

Лос-Анджелес, США, 18 мая 2019, 09:04 — REGNUM  Шведский форвард футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» американской Главной футбольной лиги (MLS) Златан Ибрагимович получил дисквалификацию сроком на два матча, сообщает 18 мая Los Angeles Times.

По данным издания, нападающий наказан за стычку с голкипером команды «Нью-Йорк Сити» Шоном Джонсоном.

В матче между двумя клубами 11 мая (2:0 в пользу «Нью-Йорк Сити») Ибрагимович пробил в конце второго периода в перекладину и после этого голкипер Джонсон подошел к нему и начал его толкать. В ответ шведский футболист схватил вратаря соперник за горло и повалил на газон.

Отметим, ранее Златан Ибрагимович был признан виновным в симуляции в другом матче MLS, после столкновения с голкипером клуба MLS «Коламбус Крю» Заком Стеффеном и оштрафован за это.

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