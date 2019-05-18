Джон Дэвидсон стал президентом «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нью-Йорк, США, , 08:40 — REGNUM Президент хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон ушел на такую же должность в другую команду лиги — «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает 18 мая The Athletic.

По данным источника, официальное представление нового президента «Рейнджерс» по хоккейным операциям состоится на следующей неделе.

Напомним, Джон Дэвидсон был на аналогичном посту в «Коламбусе» с 2012 года и за это время клуб стал девятым в НХЛ, одержав 285 побед. Также команда вышла в плей-офф за это время четыре раза.

Отметим, клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» также является одним из главных претендентов на российского форварда «Коламбуса» Артемия Панарина, который летом получит статус свободного агента.