«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе» с голом Барабашева

Сент-Луис, США, , 08:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в четвертом матче финала Западной конференции НХЛ.

Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» в Сент-Луисе и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барабашев, который поразил ворота соперника уже на 35-й секунде встречи. Затем на 18-й минуте его коллега по клубу Тайлер Бозак удачно реализовал большинство и удвоил счет в пользу «Сент-Луиса».

А в третьем периоде гостям удалось отыграть одну шайбу, также удачно реализовав большинство на 47-й минуте усилиями чешского форварда «Сан-Хосе» Томаша Гертла.

Отметим, по итогам встречи «Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Западной конференции до 2−2. Следующий матч состоится 19 мая в Сан-Хосе и начнется в 22:00 мск.