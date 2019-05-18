Защитником ЦСКА интересуются лучшие европейские клубы

Москва, , 07:41 — REGNUM Российско-бразильский защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес попал в сферу интересов нескольких лучших европейских футбольных клубов, сообщил 18 мая в своем twitter журналист Гийом Балаге.

По данным источника, за футболистом внимательно следят такие команды как мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси», каталонский клуб «Барселона», а также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Трансферная стоимость 28-летнего футболиста составляет 25 млн евро.

Отметим, Марио Фернандес выступает в составе ЦСКА с 2012 года и перешел в московскую команду из бразильского «Гремио». В нынешнем сезоне сыграл 26 матчей за клуб и отметился в них 1 голом и 6 результативными передачами.