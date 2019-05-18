Суббота, 18 Мая 2019 года
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Исполком РФС может изменит лимит легионеров с сезона 2020/21

Спорт

В настоящее время в РПЛ действует лимит не более шести иностранных игроков на футбольном поле

Москва, 18 мая 2019, 07:42 — REGNUM  Изменение количества легионеров осудит на своем ближайшем заседании исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС), сообщает 18 мая пресс-служба союза.

В сообщении пресс-службы указано, что вопрос о лимите легионеров и иные регламентные требования к участвующим в российских соревнованиях футбольным клубам, относится к числу стратегических вопросов.

Кроме этого, исполкому будет представлен доклад о состоянии дел на направлении «Работа со сборными».

Также будут обсуждены вопросы о сотрудничестве с международными регуляторами — согласовании Программы FIFA Forward и рассмотрено направление «Региональная работа» — о выполнении программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 году и параметрах финансовой помощи на 2019 год.

Отметим, в настоящее время в Российской футбольной Премьер-лиге действует лимит на легионеров «6+5» и согласно ему, на футбольном поле в команде может находиться не более шести иностранных игроков

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