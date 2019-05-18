Исполком РФС может изменит лимит легионеров с сезона 2020/21

Москва, , 07:42 — REGNUM Изменение количества легионеров осудит на своем ближайшем заседании исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС), сообщает 18 мая пресс-служба союза.

В сообщении пресс-службы указано, что вопрос о лимите легионеров и иные регламентные требования к участвующим в российских соревнованиях футбольным клубам, относится к числу стратегических вопросов.

Кроме этого, исполкому будет представлен доклад о состоянии дел на направлении «Работа со сборными».

Также будут обсуждены вопросы о сотрудничестве с международными регуляторами — согласовании Программы FIFA Forward и рассмотрено направление «Региональная работа» — о выполнении программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 году и параметрах финансовой помощи на 2019 год.

Отметим, в настоящее время в Российской футбольной Премьер-лиге действует лимит на легионеров «6+5» и согласно ему, на футбольном поле в команде может находиться не более шести иностранных игроков