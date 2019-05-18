Аллегри: уверен, меня в «Ювентусе» заменит отличный тренер

Турин, Италия, , 07:28 — REGNUM Главный тренер туринского футбольного клуба «Ювентус» Массимилиано Аллегри уверен, что его преемник на данном посту будет отличным тренером. Его мнение 18 мая приводит Football Italia.

По словам Аллегри, он потратил пять лет жизни на создание нынешнего состава «Ювентуса» и теперь этот период заканчивается, так как специалист хочет поехать домой и отдохнут у моря.

Я не знаю, кто заменит меня в «Ювентусе», но уверен, что это будет великий тренер, потому что «Юве» — отличный клуб»,

— заявил главный наставник «Ювентуса».

Также специалист отметил, что эти пят лет были пятью годами «прекрасной любви» и данный срок для него является значительным.

Отметим, ранее стало известно, что Массимилиано Аллегри покинет туринскую команду по окончании сезона. Также 18 мая специалист совместно с президентом «Ювентуса» Андре Аньелли специальную пресс-конференцию по данному поводу.