Лучшая биатлонистка Германии Дальмайер уходит из профессионального спорта

Берлин, , 15:28 — REGNUM Лучшая биатлонистка Германии, семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер приняла решение закончить спортивную карьеру. В этом году ей исполняется всего 26 лет, передает канал n-tv 17 мая.

Дальмайер отметила, что решение для нее было непростым, но именно сейчас самое подходящее для его реализации время. Она объяснила, что у нее больше нет значимых целей в спорте. Впервые мысли о возможном уходе она озвучила после зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Лаура Дальмайер была признана лучшей спортсменкой Германии в 2013 году. В 2018 году она завоевала два олимпийских «золота» и «бронзу», с 2015 по 2019 годы выиграла семь золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей на чемпионатах мира по биатлону.

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