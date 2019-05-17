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Собянин предложил москвичам сдать нормативы ГТО

Спорт

В Москве стартует весенний фестиваль ГТО

Москва, 17 мая 2019, 12:59 — REGNUM  В Москве 18 мая пройдёт весенний фестиваль ГТО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter. Он предложил желающим сдать нормативы.

«Завтра пройдет Московский весенний фестиваль ГТО. Можете сдать нормативы по бегу, прыжкам, стрельбе и плаванию. Для участия надо взять паспорт, медзаключение и получить номер на портале gto.ru», — написал Собянин.

Мероприятие состоится на территории государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич», расположенного на Волгоградском проспекте. Участники смогут испытать себя в беге на короткую и длинную дистанции, прыжках в длину с места, подтягивании, рывке гири, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, поднимании туловища, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, метании спортивного снаряда, плавании и стрельбе из электронного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, зимний фестиваль ГТО проходил в Москве 8 декабря 2018 года. Местом его проведения стал крытый легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА.

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