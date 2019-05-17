Стрелок из Казахстана завоевал серебро на чемпионате в Германии

Ганновер, Германия, , 11:57 — REGNUM Спортсмен центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Вооруженных сил Казахстана Юрий Юрков занял второе место на международном турнире по пулевой стрельбе в Германии. Об этом сообщили 17 мая в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

Спортсмен выступил в дисциплине по стрельбе из мелкокалиберной винтовки на дистанции 50 метров. Начальник команды ЦСКА по пулевой и стендовой стрельбе Ольга Важнина заявила, что армейская сборная Казахстана заняла второе общекомандное место.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 15 апреля в Чимкенте состоялся международный турнир «Алтын Мерген» по пулевой стрельбе, в котором приняли участие 164 спортсмена из России, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

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