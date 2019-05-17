Под парусами по Грозненскому морю: в Чечне пройдет детская регата

Грозный, , 11:50 — REGNUM В Чечне планируется проведение детской регаты на Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова по парусному спорту. Мероприятие будет организовано впервые. Регата состоится с 26 по 30 июня, сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

Местом проведения соревнований станет «Грозненское море». Ожидается участие в регате более 80 спортсменов из разных субъектов России. Организатором мероприятия выступают мэрия города Грозного, министерство ЧР по физической культуре и спорту и федерация парусного спорта Чечни.

Для гостей спортивного праздника будет также организован фестиваль водных видов спорта. Он пройдет в последний день соревнований. Будут показаны зрелищные номера флайбордистов, слалломистов, трюки на аквабайках. Всех желающих будут катать на лодках-драконах.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая в истории Северного Кавказа парусная регата «Кубок Кезеной-Ам 2017» прошла в Чечне два года назад. Ее участниками были 18 команд из России, Германии, Хорватии, Черногории и Чехии.